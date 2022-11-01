Виктория Синицина: «Выбрала бы для произвольного танца «Лебединое озеро». Интересно было бы покататься и под музыку к «Списку Шиндлера»

Чемпионы мира в танцах на льду и рассказали, под какую музыку хотели бы поставить произвольный танец.

– Если бы можно было выбрать любую песню, под какую композицию поставили бы произвольную программу?

Синицина: Я бы выбрала «Лебединое озеро». Забавно, что я давно мечтала поставить программу под эту композицию, а уже в этом году сыграла роль Одетты в одноименном шоу Татьяны Навки.

Интересно было бы покататься и под музыку к фильму «Список Шиндлера». Такие композиции могут казаться заезженными, но фигуристам всегда интересно проживать их на льду по-своему.

Кацалапов: Идей много! Но знаю наверняка, что это был бы саундтрек к классному фильму с очень характерными героями.

«Думал, они закончили, и подтвердил». Даже тренер запутался, уходят Синицина и Кацалапов или нет