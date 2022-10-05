Татьяна Мишина о сроках восстановления Семененко: «Или в конце недели выйдет – пятница-суббота, или на следующей неделе»

Тренер Татьяна Мишина рассказала о сроках восстановления фигуриста .

«У него были проблемы с коленом, когда катал произвольную на контрольных прокатах, еще раз его повредил на финальной позе. Катал с тройными прыжками – такая была договоренность с федерацией, чтобы он не пропустил прокаты, потому что до этого совсем еще не восстановился.

Прокатал действительно хорошо, эмоционально, чисто – с тройными прыжками, и был в таком эмоциональном порыве, что не проконтролировал, как сделал последнее движение.

Пока решили, что он полностью восстановится. Думаю, что или в конце недели выйдет – пятница-суббота, или на следующей неделе», — сказала Мишина.