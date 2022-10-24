Расписание Мемориала Дениса Тена в Алма-Ате: там выступят Литвинцев, Эгадзе, Ким Мин Чхэ, Мурамото и Такахаси
27-28 октября в Алма-Ате пройдет турнир серии ISU Challenger Мемориал Дениса Тена. Sports.ru представляет расписание соревнований.
Мемориал Дениса Тена
Алма-Ата, Казахстан
27 октября, четверг
Женщины, короткая программа
11.55
Мужчины, короткая программа
14.05
Танцы на льду, ритм-танец
15.45
28 октября, пятница
Женщины, произвольная программа
9.30
Мужчины, произвольная программа
11.55
Танцы на льду, произвольный танец
13.45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Фавориты
Женщины: Ким Мин Чхэ, Чхве Да Бин (обе – Южная Корея), Анастасия Грачева (Молдова), Александра Фейгин (Болгария).
Мужчины: Владимир Литвинцев (Азербайджан), Ника Эгадзе (Грузия), Михаил Шайдоров, Рахат Бралин (оба – Казахстан).
Танцы на льду: Кана Мурамото – Дайсукэ Такахаси (Япония), Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия), Мария Игнатьева – Даниил Земко (Венгрия).
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