Расписание Мемориала Дениса Тена в Алма-Ате: там выступят Литвинцев, Эгадзе, Ким Мин Чхэ, Мурамото и Такахаси

Теги ISU Challenger Мемориал Дениса Тена Фигурное катание

27-28 октября в Алма-Ате пройдет турнир серии ISU Challenger Мемориал Дениса Тена. Sports.ru представляет расписание соревнований.

ISU Challenger

Мемориал Дениса Тена

Алма-Ата, Казахстан

27 октября, четверг

Женщины, короткая программа

11.55

Мужчины, короткая программа

14.05

Танцы на льду, ритм-танец

15.45

28 октября, пятница

Женщины, произвольная программа

9.30

Мужчины, произвольная программа

11.55

Танцы на льду, произвольный танец

13.45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Фавориты

Женщины: Ким Мин Чхэ, Чхве Да Бин (обе – Южная Корея), Анастасия Грачева (Молдова), Александра Фейгин (Болгария).

Мужчины: Владимир Литвинцев (Азербайджан), Ника Эгадзе (Грузия), Михаил Шайдоров, Рахат Бралин (оба – Казахстан).

Танцы на льду: Кана Мурамото – Дайсукэ Такахаси (Япония), Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия), Мария Игнатьева – Даниил Земко (Венгрия).

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