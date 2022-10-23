Тарасова и Морозов о прокате произвольной: «Очень стыдно. Было много ошибок, сыпалось одно за другим»
Серебряные призеры Олимпиады-2022 в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов прокомментировали свое выступление с произвольной программой на этапе Гран-при России.
Тарасова и Морозов заняли 2-е место, уступив Наталье Хабибуллиной и Илье Княжуку.
– Просто очень стыдно. Не хочу ничего говорить. Даже не помню, было ли что‑то в голове во время проката, – сказала Тарасова.
– Было много ошибок, сыпалось одно за другим. Готовы были хорошо. Я бы сейчас отдохнул, а потом за работу, – добавил Морозов.
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