Тарасова и Морозов о прокате произвольной: «Очень стыдно. Было много ошибок, сыпалось одно за другим»

Серебряные призеры Олимпиады-2022 в парном катании и прокомментировали свое выступление с произвольной программой на этапе Гран-при России.

Тарасова и Морозов заняли 2-е место, уступив Наталье Хабибуллиной и Илье Княжуку.

– Просто очень стыдно. Не хочу ничего говорить. Даже не помню, было ли что‑то в голове во время проката, – сказала Тарасова.

– Было много ошибок, сыпалось одно за другим. Готовы были хорошо. Я бы сейчас отдохнул, а потом за работу, – добавил Морозов.