Тарасова и Морозов о прокате произвольной: «Очень стыдно. Было много ошибок, сыпалось одно за другим»

Теги сборная России пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Серия Гран-при России Фигурное катание

Серебряные призеры Олимпиады-2022 в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов прокомментировали свое выступление с произвольной программой на этапе Гран-при России.

Тарасова и Морозов заняли 2-е место, уступив Наталье Хабибуллиной и Илье Княжуку.

– Просто очень стыдно. Не хочу ничего говорить. Даже не помню, было ли что‑то в голове во время проката, – сказала Тарасова. 

– Было много ошибок, сыпалось одно за другим. Готовы были хорошо. Я бы сейчас отдохнул, а потом за работу, – добавил Морозов. 

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