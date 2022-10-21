Фигуристы Дарья Павлюченко и , выступающие в парном катании, снялись с первого этапа серии Гран-при России.

Об этом сообщил тренер дуэта .

«Они не будут выступать. Причина – травма, полученная Дашей на тренировке.

Время покажет, насколько травма серьезная, Павлюченко под наблюдением врачей», – сказал Росляков.

Первый этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Москве 22-23 октября.