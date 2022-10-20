Книга для детей от Нэтана Чена доступна для предзаказа: «В ней все, что делает фигурное катание таким особенным для меня»

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Нэтан Чен выпустил детскую книгу.

«Это по-настоящему! Я так рад сообщить, что моя книга с картинками «Вэй катается на коньках» теперь доступна к предзаказу. Книгу иллюстрировала невероятно талантливая Лоррейн Нам, которая воплотила эту историю в жизнь.

«Вэй катается на коньках» – книга о том, как найти радость в спорте независимо от результата. Эта книга так много значит, потому что в ней запечатлено все, что делает фигурное катание для меня таким особенным – свобода, которую я чувствую на льду; то, как это укрепляет мои отношения с мамой; люди, которых спорт принес в мою жизнь. Я надеюсь, книга вдохновит вас держаться за радость, чем бы вы ни занимались.

Официально книга поступит в продажу 21 февраля 2023-го», – написал Чен.

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