Татьяна Тарасова: «Чувствую себя нормально, собираюсь на работу. На Гран‑при в Москве буду работать, я готова»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что будет работать на этапе Гран‑при России в Москве.
– Чувствую себя нормально, я дома, собираюсь на работу. На Гран‑при в Москве я буду работать, я готова.
– Будете комментировать?
– Пока не знаю, что доверят, – сказала Тарасова.
Ранее тренер не смогла принять участие в съемках первого выпуска шоу «Ледниковый период» из-за ухудшения самочувствия.
Первый этап Гран‑при России «Золотой конек Москвы» пройдет 22-23 октября.
Расписание первого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Коляда, Тарасова и Морозов
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