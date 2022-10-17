Татьяна Тарасова: «Чувствую себя нормально, собираюсь на работу. На Гран‑при в Москве буду работать, я готова»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию сообщила, что будет работать на этапе Гран‑при России в Москве.

– Чувствую себя нормально, я дома, собираюсь на работу. На Гран‑при в Москве я буду работать, я готова.

– Будете комментировать?

– Пока не знаю, что доверят, – сказала Тарасова.

Ранее тренер не смогла принять участие в съемках первого выпуска шоу «Ледниковый период» из-за ухудшения самочувствия.

Первый этап Гран‑при России «Золотой конек Москвы» пройдет 22-23 октября.

Расписание первого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Коляда, Тарасова и Морозов