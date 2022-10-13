Медведева о шоу «Вызов»: «Классный проект, объединивший абсолютно разных людей. Собрали две команды – звезд и знатоков-умников»
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поделилась впечатлениями от участия в телепроекте «Вызов» на ТНТ.
Съемки проекта проходили летом в Карелии.
«Это очень классный проект, объединивший абсолютно разных людей. Собрали две команды – звезд и знатоков-умников.
12 человек – все они медийные личности. Карина Нигай, Гус Гасанов, Катюша Адушкина, я тоже была в этой команде», – сказала Медведева.
Во вторую команду вошли люди разных профессий, связанные с наукой.
«У них по 2-3 высших образования уже в очень юном возрасте. Мы абсолютно разные и при этом должны были работать в паре мальчик-девочка.
К середине проекта пары можно было перемешивать, то есть звезда со звездой могла работать или звезда с умником. Но обязательно мальчик с девочкой. И с каждым эпизодом вылетала одна пара.
Забавных ситуаций было много, но больше приятных воспоминаний оттуда увезла. Потому что всю жизнь на спорт положила, а таких особенных моментов не было – посидеть у костра, попеть под гитару.
Я ни разу не была в летних лагерях, у меня опыта такого не было. Все в новинку, и все такие душевные, спокойные, классные», – рассказала фигуристка в эфире «Авторадио».
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