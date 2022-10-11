Агент по рекламе Арина Несвит о популярности российских фигуристок в Китае: «Менталитет китайцев так устроен, что им важны звезды, им доверяют, за каждым их шагом следят»

Агент по рекламе Арина Несвит рассказала о популярности российских фигуристок в Китае.

– Зачем российским фигуристкам развивать личный бренд в Китае?

– Это новая огромная аудитория с большим бюджетом и спонсорами, которые делают наших девочек амбассадорами своих брендов. Надо понимать: китайцы сидят только в своих соцсетях, так что это единственный шанс выйти на эту аудиторию. И нашим фигуристкам без этого никак – иначе кусок этого пирога съест кто-то другой.

Безусловно те, кто следят за фигурным катанием, знают наших девочек и так, но соцсети приближают к кумиру. Фанаты лучше узнают спортсмена, привыкают к нему – он становится родным. Соответственно, растет и лояльность аудитории, узнаваемость фигуриста и даже его поддержка на соревнованиях.

То есть никаких сомнений в том, выходить ли на китайский рынок или нет, быть не должно. Это необходимо и для увеличения собственной фан-базы, и для привлечения спонсоров, и для будущих шоу. Китайским фанатам важно получать знаки внимания со стороны кумиров. Можно выучить несколько китайских фраз, например «Нихао» – привет.

В том же Weibo контент надо пилить постоянно. Для начала старайтесь постить каждый день или хотя бы несколько раз в неделю – вам надо подсадить аудиторию на новости о себе. Публиковать можно что угодно: видео с тренировок, любимую кошку (китайцы очень любят домашних животных), поход с друзьями в кино или на шопинг. Тогда аудитория будет следить за этим как за захватывающим сериалом.

Ну и, безусловно, важно пройти верификацию – без галочки все будут думать, что это очередной фан-аккаунт, а не личная страница. Публике важно быть подписанным именно на звезду.

– Прикосновение к кумиру, да?

– Да, у популярных блогеров там огромный авторитет. Китайский менталитет так устроен, что им важны лидеры мнений и звезды, им доверяют, за каждым их шагом следят.

На этом основана бешеная популярность прямых трансляций – стримов. В России, как мы знаем, этот формат не прижился в полной мере – в Китае же наоборот. Даже если у тебя относительно мало подписчиков, смотреть за тобой будет много людей – потому что ты авторитетен в своей сфере. Наибольшие продажи, кстати, делаются именно через такие стримы. Нам это понять сложно. Продают что угодно – от губной помады до машин.

Еще очень популярны рекламные интеграции и так называемые распаковки: китайцы любят визуальный контент – чтобы товар покрутили перед камерой, потрогали и даже попробовали. И если их кумир сотрудничает с каким-то брендом, то фанату немедленно нужно купить то, что продает любимый блогер, особенно если это что-то небольшое, хаха.

Например, , популярность которой в Китае очень высока (не в последнюю очередь из-за того, что она единственная активно развивает все свои китайские платформы), рекламирует шампунь, который совершенно не известен на российском рынке. Она записывает особые рекламные интеграции, стимулируя продажи этой марки. А для бренда иметь такого мощного амбассадора – гарантия больших продаж, – сказала Несвит в интервью Sports.ru.

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