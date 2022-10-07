Чемпионка мира по спортивным танцам Каташинская: «К программе Валиевой много вопросов. Не совсем понятно, зачем вновь возрождать эти эмоции»

Чемпионы мира и Европы по спортивным танцам Марина и Артемий Каташинские поделились мнением о новых программах фигуристок Камилы Валиевой и .

— показала короткую программу под саундтрек к фильму «Интерстеллар», который написал Ханс Циммер.

Марина: Потрясающий выбор песни, Камила — непревзойденная фигуристка, которая показала всю мощь, силу и превосходство, профессионализм, несмотря на такой юный возраст. Она раскрыла и себя, и песню с другой стороны.

Ханс Циммер пишет эпичную музыку, которая цепляет тонкие ноты души. Мы всегда за такие треки. Нам порой не хватает крика души, тех ощущений, которые дарит именно этот автор.

— Произвольную Валиева исполнила под саундтрек из «Шоу Трумана». В начале прозвучали слова из нескольких выпусков новостей о допинговом деле Камилы, а в конце девушка закрыла лицо капюшоном, как она это сделала на Олимпиаде.

Артемий: Нужно понимать, что артистическая часть выступления должна приносить удовольствие, вдохновлять. Да, с одной стороны, Камила катает свою историю, это ее чувства, ее слезы. Но, когда тебе 16 лет, то один случай из твоей практики — это еще не твоя история.

Марина: Очень часто что-то негативное мы принимаем за эту самую свою историю. У Камилы она обязательно случится, когда за плечами будет великолепная карьера и целая жизнь. Сложности, которые произошли, Камила восприняла очень эмоционально.

Мы смотрели эту программу, и у нас возникло к ней много вопросов. Не совсем понятно, зачем вновь возрождать эти эмоции, хотя, конечно, это было очень трогательно, до мурашек.

— Александра Трусова показала пока только короткую программу под блюз «I Put A Spell On You».

Марина: Саша — это скорость и волевая энергия, и в этой песне все ее сильные качества раскрываются сполна.

Когда Саша катается, на душе спокойно, ни секунды за нее не переживаешь, как и за будущее нашего спорта. На мой взгляд, Александра — одна из сильнейших фигуристок нашего времени.