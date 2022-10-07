Мемориал Панина. КМС. Петрова, Гордеева, Кравчина, Двоеглазова, Гаврилова выступят с произвольными программами

7 октября на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге девушки выступят с произвольными программами. После короткой программы лидирует Агата Петрова.

Мемориал Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

Девушки, КМС

Произвольная программа

Начало – 13.05 по московскому времени.

Вторая разминка

7.

8. Виктория Яхонтова

9. Камилла Нелюбова

10. Мария Мазур

11. Людмила Фурсова

12. Арина Пузанкова

Третья разминка

13. Карина Корнюшина

14. Александра Чаткина

15. Анастасия Шигина

16. Валерия Зорина

17. Таисия Горнякова

18. Мария Агаева

Четвертая разминка

19. Таисия Щербинина

20. Вера Гаврилова

21. Алиса Двоеглазова

22. Варвара Кравчина

23. Мария Гордеева

24. Агата Петрова

Положение после короткой программы

1. Агата Петрова – 69,85

2. Мария Гордеева – 69,25

3. Варвара Кравчина – 67,85

4. – 67,15

5. Вера Гаврилова – 66,05

6. Таисия Щербинина – 64,74

7. Мария Агаева – 64,52

8. Таисия Горнякова – 64,13

9. Валерия Зорина – 62,92

10. Анастасия Шигина – 62,55...

15. Мария Мазур – 58,51

16. Камилла Нелюбова – 58,07...

18. Надежда Понтелеенко - 56,60

Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Туктамышева, Коляда, Мозалев, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов