Елизавета Туктамышева: «Пока не было возможности тренировать четверной. В ближайшее время вставлять его в программу не планирую»

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от проката на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Туктамышева лидирует после короткой программы.

«Был запланирован каскад 3-3, получился 3-2, остальное сделано неплохо. Я, в принципе, довольна прокатом.

Музыка, движения останутся теми же. Может быть, какие-то дополнения возникнут, но это максимум. Турнир, как рабочий прокат, важен.

Четверной? Пока не было возможности его тренировать, в ближайшее время вставлять не планирую», – сказала фигуристка.

Мемориал Панина. Туктамышева выиграла короткую программу, Гущина – 2-я, Садкова – 3-я, Свириденко – 5-я