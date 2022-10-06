Елизавета Туктамышева: «Пока не было возможности тренировать четверной. В ближайшее время вставлять его в программу не планирую»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от проката на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Туктамышева лидирует после короткой программы.

«Был запланирован каскад 3-3, получился 3-2, остальное сделано неплохо. Я, в принципе, довольна прокатом.

Музыка, движения останутся теми же. Может быть, какие-то дополнения возникнут, но это максимум. Турнир, как рабочий прокат, важен.

Четверной? Пока не было возможности его тренировать, в ближайшее время вставлять не планирую», – сказала фигуристка.

Мемориал Панина. Туктамышева выиграла короткую программу, Гущина – 2-я, Садкова – 3-я, Свириденко – 5-я

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