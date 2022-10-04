Камила Валиева исполнила несколько каскадов из тройных прыжков на тренировке

Теги сборная России видео женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева исполнила несколько каскадов из тройных прыжков на тренировке.

Спортсменка дважды прыгнула каскад тройной лутц – тройной тулуп, затем исполнила тройные флип и сальхов через ойлер, а также сольный тройной лутц.

«Сегодня на тренировке ⛸», – написала Валиева в телеграм-канале.

«В международный сезон этой программы бы не было». Есть ли скрытые смыслы в номере Валиевой и могут ли его сменить?

В допинг-деле Валиевой все больше загадок: что с пробой B, огласят ли вердикт и кто попал под проверку?

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