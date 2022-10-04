Российская фигуристка Камила Валиева исполнила несколько каскадов из тройных прыжков на тренировке.

Спортсменка дважды прыгнула каскад тройной лутц – тройной тулуп, затем исполнила тройные флип и сальхов через ойлер, а также сольный тройной лутц.

«Сегодня на тренировке ⛸», – написала Валиева в телеграм-канале.

«В международный сезон этой программы бы не было». Есть ли скрытые смыслы в номере Валиевой и могут ли его сменить?

В допинг-деле Валиевой все больше загадок: что с пробой B, огласят ли вердикт и кто попал под проверку?