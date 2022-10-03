Навка о переходе Трусовой: «Это неправильно. Ее вырастили в группе Тутберидзе, она добилась огромных результатов»

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о переходе Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

«Не знаю, что там случилось. Может, повлияло что-то серьезное.

На мой взгляд, это неправильно. Ее вырастили в группе Этери Тутберидзе, она добилась огромных результатов.

Трусова уже один раз уходила, потом вернулась. Хочется, чтобы у нее все было хорошо.

По поводу возможного возвращения к Этери Тутберидзе лучше спросить у самой Этери Георгиевны», – сказала Навка.

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