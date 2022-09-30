Юдзуру Ханю объявил о создании собственного ледового шоу: оно получило название «Пролог»

Теги сборная Японии мужское катание Юдзуру Ханю ледовые шоу Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю объявил о создании собственного ледового шоу.

Оно получило название «Пролог».

«Я планировал создать ледовое шоу с мыслью, что через него вы могли бы почувствовать мою историю и саму жизнь фигуриста.

Это первое шоу, которое я проведу сам. Оно получило название «Пролог», поскольку я надеюсь, что это ледовое шоу станет прологом к той истории, которую я хочу вам рассказать», – отметил Ханю.

Шоу состоится 4 и 5 ноября в Йокогаме и 2 и 3 декабря в Хатинохе.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные