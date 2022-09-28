Попова о произвольной Валиевой: «В эмоциональном плане, мне кажется, будет тяжело катать это целый сезон. Стоит ли оно вообще того?»

Теги сборная России женское катание Бетина Попова контрольные прокаты Камила Валиева Фигурное катание

Бывшая российская фигуристка, хореограф Бетина Попова высказалась о новых программах Камилы Валиевой.

– В выступлениях женщин огромный ажиотаж вызвали новые программы Камилы Валиевой. В том числе и потому, что в обеих постановках была отсылка к допинговому скандалу на Олимпиаде. В короткой программе была интересная фишка с шифром на азбуке Морзе – Камила изобразила слово «вера», которой ей не хватило на Играх, как она сама объясняла. Как вы оцените эту фишку и саму программу в целом?

– Мне почему-то сразу вспомнилась программа Жени Медведевой, где она общалась на языке немых – жестами. Почему-то пришла в голову именно отсылка к ее программе.

Что касается короткой программы Камилы, то она вышла замечательной. Камиле она идет: красивая музыка, красивые линии. Хорошая, качественная программа.

По произвольной программе я прочитала множество отзывов о том, что непонятно, как это оценивать, и непонятно, как это воспринимать. Мнения зрителей разделились на два противоположных лагеря. Я же пока не сформировала своего мнения.

Контрольные прокаты – это все-таки одно дело, а соревнования – совсем другое.

С одной стороны, Камила заново пережила эту, можно сказать, трагедию, хотя это и очень страшное слово. В общем, Камила опять пережила этот тяжелый момент.

В эмоциональном плане, мне кажется, будет тяжело катать это целый сезон. Будет ли это так же болезненно для нее каждый раз? Стоит ли оно вообще того?

Или же с помощью этой программы она сможет проработать и отпустить проблему? Не знаю. Именно в этическом плане это сложный вопрос.

Но я думаю, что тренерский штаб посоветовался с Камилой, и они приняли это совместное решение. Но если что, не составит проблемы вернуться к какой-то старой программе, если Камиле будет совсем тяжело катать эту постановку, – сказала Попова.

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