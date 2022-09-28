Попова о произвольной Валиевой: «В эмоциональном плане, мне кажется, будет тяжело катать это целый сезон. Стоит ли оно вообще того?»

Бывшая российская фигуристка, хореограф высказалась о новых программах .

– В выступлениях женщин огромный ажиотаж вызвали новые программы Камилы Валиевой. В том числе и потому, что в обеих постановках была отсылка к допинговому скандалу на Олимпиаде. В короткой программе была интересная фишка с шифром на азбуке Морзе – Камила изобразила слово «вера», которой ей не хватило на Играх, как она сама объясняла. Как вы оцените эту фишку и саму программу в целом?

– Мне почему-то сразу вспомнилась программа Жени Медведевой, где она общалась на языке немых – жестами. Почему-то пришла в голову именно отсылка к ее программе.

Что касается короткой программы Камилы, то она вышла замечательной. Камиле она идет: красивая музыка, красивые линии. Хорошая, качественная программа.

По произвольной программе я прочитала множество отзывов о том, что непонятно, как это оценивать, и непонятно, как это воспринимать. Мнения зрителей разделились на два противоположных лагеря. Я же пока не сформировала своего мнения.

Контрольные прокаты – это все-таки одно дело, а соревнования – совсем другое.

С одной стороны, Камила заново пережила эту, можно сказать, трагедию, хотя это и очень страшное слово. В общем, Камила опять пережила этот тяжелый момент.

В эмоциональном плане, мне кажется, будет тяжело катать это целый сезон. Будет ли это так же болезненно для нее каждый раз? Стоит ли оно вообще того?

Или же с помощью этой программы она сможет проработать и отпустить проблему? Не знаю. Именно в этическом плане это сложный вопрос.

Но я думаю, что тренерский штаб посоветовался с Камилой, и они приняли это совместное решение. Но если что, не составит проблемы вернуться к какой-то старой программе, если Камиле будет совсем тяжело катать эту постановку, – сказала Попова.

Зачем продавать допинг-историю Валиевой публике? Это большой спорт, а не кино

Программа Валиевой про Олимпиаду – спорный выбор: из психотерапии она превращается в реалити-шоу