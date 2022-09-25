Навка о Валиевой: «Восхищаюсь этой девочкой, она довела до слез всю страну. Считаю, что это ее лучшая программа и величайшее выступление»

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением о новой произвольной программе Камилы Валиевой, посвященной ситуации на Олимпиаде в Пекине.

«После слез говорить очень сложно, у меня ком в горле после выступления Камилы. Я восхищаюсь этой девочкой, она довела до слез всю страну.

Это сильный, мощный, гениальный, талантливый человечек. Я верю, что она еще покажет всему миру. Дай бог, чтобы у нее была возможность доказать, что она сильнейшая на этой планете – была, есть и будет.

Уже появился хейт за момент с закрытием лица? Не надо обращать внимание. Не хочу судить людей. Просто кому-то, наверное, нужно выделиться.

Я считаю, что это ее лучшая программа и величайшее выступление, наполненное смыслом, красивое, грациозное. Это гениальная идея.

Хочу поблагодарить Этери Георгиевну и всех, кто занимался этой программой. Это на злобу дня, в нужный день и час. Пусть все завистники обзавидуются, что нас не сломишь!» – сказала Навка. 

Номер-провокация от Валиевой: отыграла олимпийскую допинг-драму, закрывалась капюшоном (как в Пекине) и плакала

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