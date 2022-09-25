«Все нервы истрепали! И нам, и Валиевой. Ни с того ни с сего такие наговоры на девочку». Тарасова после проката фигуристки

Алексей Ягудин и Татьяна Тарасова оценили произвольную программу Камилы Валиевой на контрольных прокатах в Москве.

Ягудин, Тарасова и Александр Гришин комментируют прокаты на «Первом канале».

Тарасова: Да, очень здорово. Даже по разминке я не думала, что она будет так кататься. Потому что она подсрывала, что-то у не не получалось. А тут было все один к одному.

Ягудин: Посмотрите, у Камилы даже слезы появились.

Гришин: Не только у Камилы, у зрителей. Она заставила растрогаться трибуны.

Тарасова: Умница девочка.

Ягудин: Очень сложный оказался олимпийский сезон для Камилы. И в плане физики, и в эмоциональном плане.

Тарасова: Нет, ну все нервы ей истрепали! И нам истрепали, и ей. Ну как же! Ни с того ни с сего такие наговоры на девочку.

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