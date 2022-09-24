Софья Акатьева: «В произвольной у меня стоит аксель и четверной тулуп, остальные элементы ультра-си не доработаны»

Российская фигуристка рассказала о готовности к новому сезону.

«Сегодня начало сезона, отправная точка, можно сказать. Мы стараемся работать над программами, над вращениями, над эмоциями. Мне интересно катать мою новую программу.

Из-за того, что у меня была травма, процесс подготовки отсрочился. Немного позже начала набирать форму, но это только контрольные прокаты. Дальше должно быть лучше.

Отсутствие международных стартов на мотивации не сказалось. Выступать хочется. Сейчас идут прокаты, и моя цель выложиться здесь на максимуме возможностей.

Что касается элементов ультра-си, то пока что у меня в программе стоит аксель и четверной тулуп, остальные элементы не доработаны. Но мы продолжаем работать дальше», — сказала Акатьева.