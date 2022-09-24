Елизавета Туктамышева: «Главная идея программы – почувствовать Feeling Good. И я так почувствовала, что спотыкалась в конце»

Чемпионка мира прокомментировала выступление на контрольных прокатах сборной России.

«Как я это делаю? С любовью. Когда с любовью, тогда получается.

История программы? Выбрали музыку, поставили программу, и я ее катаю. Мне кажется, более интересная у меня произвольная. Здесь главная идея – почувствовать Feeling Good. И я так почувствовала, что спотыкалась в конце.

Мне было так хорошо, такая классная поддержка, что мне хотелось еще больше и круче откатать – и получилось немножко грязно из-за этого», – сказала Туктамышева в эфире Первого канала.