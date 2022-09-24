Елизавета Туктамышева: «Буду готовиться к прыжковому фестивалю. Поработаю над четверными, надеюсь, покажу наконец-то на публике»

Чемпионка мира поделилась впечатлениями от контрольных прокатов сборной России.

«У меня меняется настроение последние месяцы достаточно кардинально. В Питере на прокатах было такое себе состояние, здесь масштабное мероприятие, все создается ради атмосферы начала сезона, не буду говорить слово «праздника». Ну и ты вливаешься, приходит состояние по старой памяти, что ты должен со всеми общаться.

Немного болезнь подкосила, начала кататься недавно, думала, будет хуже, но чувствую себя хорошо, спасибо за переживания. Ошибка на флипе не связана с болезнью

Костюм нравится, полноценных изменений, думаю, не будет, только доработки. Хотелось к новому сезону иметь две программы, нам всегда нравится поставить что-то новое, если есть возможность. Если не пойдет, можно вернуться.

У меня есть смешной ответ, какая у меня цель на сезон, но я не буду озвучивать. Выжить в этом сезоне. Шучу. Просто кататься, получать удовольствие. Будет прыжковый фестиваль, буду к нему готовиться. Поработаю над четверными, надеюсь, покажу наконец-то на публике.

Мне кажется, я всегда была готова к соревнованиям по шоу-программам. Прекрасно отношусь к тому, что в этом турнире могут выступить те, с кем я раньше соревновалась. Мне кажется, тех, с кем я не соревновалась за эти годы, уже не осталось», – сказала Туктамышева.