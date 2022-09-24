Владимир Морозов: «Мы учим новые элементы, когда они будут в тех кондициях, в которых можно вставлять в программу, тогда будем делать»

Серебряные призеры Игр-2022 Евгения Тарасова и поделились впечатлениями от выступления на контрольных прокатах сборной России.

— Насколько довольны стартом сезона?

Морозов: Вы подождите, еще только первый день, завтра второй, будем на их основе делать выводы. Сегодня было неплохо, превзошли свои ожидания. Настроение хорошее. Конечно, предстоит большой объем работы, начали подготовку сильно позже, чем обычно. Еще много прокатов впереди. Когда выполним этот объем, будет хорошая готовность и больше уверенности.

— Тяжело далось решение о продолжении карьеры?

Морозов: Каких-то долгих рассуждений не было. Логично хотели продолжить.

— Как вам ожидания от сезона внутри России?

Морозов: На сегодняшний день состоялись только прокаты, соревнования впереди. Каждый сезон начинается с прокатов. Каких-то глобальных отличий сейчас нет.

Тарасова: Сегодня первый день, был большой перерыв. Я была рада, что выхожу на такую публику. Если раньше было волнение, то сейчас приятно находиться на льду среди такого количества зрителей и снова представлять программы. Какие-то другие ощущения, не как раньше.

— Завтра будет олимпийская программа. Планируете поставить новую?

Морозов: Да, завтра будет олимпийская. В прошлом году не было ни одного турнира в Москве, тут еще не видели эту программу. Завтра посмотрят. В плане контента завтра будет то, что было в прошлом году. В целом, учим новые элементы, когда они будут в тех кондициях, в которых можно вставлять в программу, тогда будем делать.