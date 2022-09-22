Максим Траньков: «Тарасова и Морозов на контрольных прокатах представят новую короткую. Будет точно не хуже, чем олимпийская»

Тренер Максим Траньков рассказал об участии пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в контрольных прокатах, которые пройдут 24-25 сентября в Москве.

«Тарасова и Морозов выступят на контрольных прокатах с олимпийской произвольной программой, а также представят новую короткую.

Думаю, новая программа потенциально будет точно не хуже, чем олимпийская», – сказал Траньков.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Тарасова и Морозов стали серебряными призерами.

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