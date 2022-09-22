Максим Траньков: «Тарасова и Морозов на контрольных прокатах представят новую короткую. Будет точно не хуже, чем олимпийская»

Теги Максим Траньков сборная России пары Евгения Тарасова Владимир Морозов контрольные прокаты Фигурное катание

Тренер Максим Траньков рассказал об участии пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в контрольных прокатах, которые пройдут 24-25 сентября в Москве.

«Тарасова и Морозов выступят на контрольных прокатах с олимпийской произвольной программой, а также представят новую короткую.

Думаю, новая программа потенциально будет точно не хуже, чем олимпийская», – сказал Траньков.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Тарасова и Морозов стали серебряными призерами.

Контрольные прокаты сборной России. Тарасова и Морозов, Мишина и Галлямов, Павлюченко и Ходыкин выступят с короткими программами

Расписание трансляций контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию

Онлайн контрольных прокатов сборной: без Щербаковой и Косторной, зато с премьерами Трусовой, Валиевой и остальных

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные