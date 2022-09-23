Елизавета Туктамышева: «Пока у меня с телом все нормально, пока чувствую желание и силы продолжать кататься, прыгать, мне хочется это показывать»

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала о своей форме перед началом контрольных прокатов, которые пройдут в Москве 24-25 сентября.

– Главный вопрос перед каждыми соревнованиями, тем более перед стартом сезона: как здоровье? Говорили, что вы простудились перед контрольными прокатами?

– Действительно, немножко неважно себя чувствовала. Сейчас уже выздоровела, хотя остались небольшие последствия. Не до конца оптимальная форма у меня сейчас, не успела полностью восстановиться, но главное, что я здесь и сейчас, и готова выступать.

– Впереди не совсем обычный сезон. Какая у вас мотивация перед ним?

– Показать свои программы. У меня новый образ, мне хочется довести его если не до идеала, то все равно показать идею, которую мы хотели донести с постановщиками.

Плюс я люблю соревноваться. Хорошо, что у нас есть такая возможность. Пока у меня с телом все нормально, пока чувствую желание и силы продолжать кататься, прыгать, совершенствоваться, мне хочется это показывать.

– Не было мысли взять паузу, может быть, на полсезона? Восстановиться, подлечиться, просто отдохнуть?

– Мне нравится кататься, это, можно сказать, мое хобби. Я не прихожу на тренировки как на каторгу, они мне приносят удовольствие. Зачем прерывать то, от чего кайфуешь? – сказала Туктамышева.

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