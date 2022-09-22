Александра Трусова: «Не устаю от повышенного внимания к себе. Приятно, что на меня равняются дети»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова рассказала, как относится к популярности и повышенному вниманию к себе.

– Многие считают, что быть в центре внимания – большая нагрузка, по сути, отдельная работа. А как ты относишься к своей популярности?

– Уже привыкла к тому, что спрятаться практически невозможно. Куда ни захожу: в кафе, в магазин одежды, в супермаркет – везде спрашивают: «Ты Трусова? Можно сфоткаться?»

Недавно в Питере зашли с Лизой Нугумановой в аптеку, я специально встала в сторонке, спиной к продавцам, и все равно слышу: «Смотри, у этой девочки такие же волосы, как у Трусовой».

– Непросто тебе...

– Мои знакомые, когда видят подобное, тоже всегда спрашивают: «Саша, как же ты так живешь?» А я ничего, привыкла, я не устаю от повышенного внимания к себе.

– Повышенное внимание подразумевает еще и большую ответственность, ведь многие считают тебя кумиром. Нужно уметь улыбаться, даже когда тебе плохо, говорить, даже если не хочется. И еще следить за каждым своим словом...

– Мне приятно, что на меня равняются дети. Сейчас они больше смотрят фигурное катание, как мне кажется. Но я не люблю думать об этом, как об ответственности. Не забиваю этим голову.

Я очень уважительно отношусь ко всем своим болельщикам, если кто-то просит автограф или совместное фото, практически никогда не отказываю.

Я всегда стараюсь быть самой собой, не стремлюсь казаться лучше, чем я есть на самом деле. Если пытаться вести себя наигранно, люди это обязательно почувствуют, – сказала Трусова.