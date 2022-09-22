Церемония вручения наград ISU Skating Awards пройдет 5 февраля 2023 года

Третья церемония вручения наград состоится 5 февраля 2023 года, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.

Церемония по итогам сезона-2021/22 не состоялась из-за ситуации на Украине. В 2023 году ISU вручит награды по итогам сразу двух сезонов.

Вручение наград будет посвящено карьере выдающихся фигуристов, а также работе тренеров и хореографов за 2022 год, включая чемпионат мира-2022, Олимпийские игры в Пекине и серию Гран-при по фигурному катанию.

Премия пройдет в рамках шоу Art on Ice. Награждение будет сопровождаться выступлениями известных фигуристов, а также музыкантов и профессиональных танцоров.

Дополнительная информация о формате мероприятия, программе и продаже билетов будет опубликована ISU позже.