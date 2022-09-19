Траньков о призовом фонде фигуристов: «Для Тарасовой и Морозова это дополнительная мотивация для продолжения карьеры»

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков заявил, что высокие призовые будут мотивировать Евгению Тарасову и Владимира Морозова продолжать карьеру.

Ранее стало известно, что призеры чемпионата России получат от 1 до 2,5 млн рублей, медалисты финала Гран-при страны – от 500 тысяч до 1 млн.

«Для моих спортсменов, Тарасовой и Морозова, это дополнительная мотивация для продолжения карьеры.

Сейчас все говорят о спортсменах, которые могут куда-то уехать, но почему-то все забывают о так называемых «ветеранах», которые принимают нелёгкие решения в пользу продолжения карьеры.

Безусловно, это стимул, чтобы многие наши чемпионы, заслуженные мастера спорта еще держались и радовали своих болельщиков. В мое время на чемпионатах России вообще не было призовых», – сказал Траньков.

Тарасова и Морозов – серебряные призеры Пекина-2022 в парном катании и Пхенчхана-2018 в командном турнире.

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