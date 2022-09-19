Траньков о призовом фонде фигуристов: «Для Тарасовой и Морозова это дополнительная мотивация для продолжения карьеры»

Теги Максим Траньков сборная России пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков заявил, что высокие призовые будут мотивировать Евгению Тарасову и Владимира Морозова продолжать карьеру.

Ранее стало известно, что призеры чемпионата России получат от 1 до 2,5 млн рублей, медалисты финала Гран-при страны – от 500 тысяч до 1 млн.

«Для моих спортсменов, Тарасовой и Морозова, это дополнительная мотивация для продолжения карьеры.

Сейчас все говорят о спортсменах, которые могут куда-то уехать, но почему-то все забывают о так называемых «ветеранах», которые принимают нелёгкие решения в пользу продолжения карьеры.

Безусловно, это стимул, чтобы многие наши чемпионы, заслуженные мастера спорта еще держались и радовали своих болельщиков. В мое время на чемпионатах России вообще не было призовых», – сказал Траньков.

Тарасова и Морозов – серебряные призеры Пекина-2022 в парном катании и Пхенчхана-2018 в командном турнире.

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