«Мы мазались гелем для похудения, обматывались пленкой, надевали штаны и бегали в душном зале». Экс-фигуристка Атаханова о проблемах с весом

Бывшая фигуристка Амина Атаханова рассказала о расстройстве пищевого поведения, с которым столкнулась в годы спортивной карьеры.

– Когда я только пришла в парное катание, то тренер сказал, что есть проблемы с весом. На весы меня никто не ставил, нас, в принципе, не взвешивали, но следить за фигурой говорили. Плюс я смотрела на других девочек, которые были явно худее меня.

– Если посмотреть объективно, то лишний вес у тебя реально был?

– Я от природы мышечная, я никогда не была суперхудой. Но не думаю, что у меня был лишний жир – были мышцы, которые весят немало.

– Какие меры начала применять, чтобы похудеть?

– В 13 лет я каталась и в одиночном, и в парном катании. Начались колоссальные нагрузки. Тренировок и здорового рациона питания хватало, чтобы сбрасывать вес. Когда начался переходный возраст, то одно питание решить проблему не могло. Начала применять другие, не совсем здоровые, методы.

– С психологической точки зрения было трудно принять новое тело в переходный период?

– Резких изменений я не замечала. Психологически было тяжело из-за того, что не получались элементы, ухудшались результаты на соревнованиях. Я думала, что все проблемы в моем лишнем весе.

– Какие кардинальнее меры по похудению ты применяла?

– Я бегала, обмотавшись пленкой. Причем сначала мы мазались жгучим гелем для похудения, обматывались пленкой, наверх надевали несколько теплых штанов и бегали в душном зале. Больше часа бегать не могла, все-таки колоссальная нагрузка на сердце.

– Тренер видел эти манипуляции. Как он относился к таким жутким методам похудения?

– Нет, она этого не видела. В Москве у нас был подпольный зал со свободным доступом. Тренер с нами на арене в это время не находился.

– Когда ты поняла, что нужно что-то менять?

– Когда осознала, что у меня нет сил на тренировки, сводит тело судорогами, не хватает дыхалки, чтобы откатать программу до конца, тогда и начала задумываться о проблеме.

– Как удалось выбраться из замкнутого круга?

– Тяжело. Это ведь своего рода наркотик. Одной из причин завершения спортивной карьеры стало как раз расстройство пищевого поведения. Было тяжело смириться с тем, что вес начал расти вверх. Наверное, только спустя несколько лет после окончания карьеры я справилась с булимией.

Осознала, что нужно восстанавливать здоровье, как-то ведь еще нужно жить, детей рожать в дальнейшем, – рассказала 20-летняя Атаханова.

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