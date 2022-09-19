Илья Авербух: «На чемпионате России никогда не было таких призовых. Это дополнительная мотивация продолжать карьеру»

Хореограф Илья Авербух считает, что высокие призовые для российских фигуристов будут мотивировать их продолжать карьеры.

Ранее стало известно, что призеры чемпионата России получат от 1 до 2,5 млн рублей, медалисты финала Гран-при страны – от 500 тысяч до 1 млн.

«Я думаю, что это очень достойное вознаграждение. Сложно сказать навскидку, но это точно не меньше, чем ребята получали, выступая на международных турнирах.

Ну, а на чемпионате России вообще никогда не было таких призовых. Это дополнительная мотивация продолжать карьеру», – сказал Авербух «Матч ТВ».

Также хореограф поделился мнением о новом турнире по шоу-программам, который пройдет в Москве 18-19 марта.

«Эта идея давно витает в воздухе, на Западе давно проводятся турниры такого плана. Я, конечно, принимать участие в нем не буду, очень давно завершил карьеру и не собираюсь ее возобновлять.

Так как на этом турнире должны быть достаточно высокие призовые, возможно, некоторые [закончившие карьеру] ребята захотят выйти на лед. К такому отношусь только положительно, это все направлено на популяризацию фигурного катания и поддержку ребят», – цитирует Авербуха ТАСС.

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