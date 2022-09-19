Александр Коган: «Никакого вала желающих сменить спортивное гражданство сейчас нет. Оставшиеся заявки будут рассмотрены в декабре»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган высказался о сменах спортивного гражданства среди россиян.

Ранее ФФКР сообщала о 19 заявках на переходы фигуристов в другие сборные.

«19 заявок на переходы под флаг другой страны, о которых все говорили, поступили нам с последнего заседания исполкома – оно было в мае 2021 года.

В декабре 2021-го мы дали разрешение на 12 переходов, из них 9 – это дети, которые родились и тренируются в других странах.

Те заявки, которые остались, будут рассмотрены в соответствии с правилами в декабре 2022 года. Никакого вала желающих сменить спортивное гражданство прямо сейчас нет», – сказал Коган.

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Уже 5 фигуристов-юниоров сменили гражданство перед сезоном. Это бегство после отстранения России или так было всегда?