Мишина об отстранении сборной России: «Иностранцы, с которыми мы общались, думают, что все это несправедливо»

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина рассказала об отношении иностранцев к отстранению сборной России.

– Иностранцы ждут нашего возвращения на турниры?

– Конечно. Среди тех, с кем мы общались, люди думают, что все это все равно несправедливо. Неправильно, что пострадали спортсмены, которые постоянно готовятся. Все-таки каждый пропущенный сезон на международном уровне имеет значение.

Наши ребята будут стараться поддерживать форму и выступать на наших российских стартах, но, конечно, очень важно, чтобы они участвовали и в международных соревнованиях.

– А с мотивацией у ребят нет проблем в такой сложной ситуации?

– Если это надолго затянется, то мотивация может теряться. Но на данный момент подготовка прошла с энтузиазмом. И программы новые делали с удовольствием. А так, только время покажет. Пока настрой нормальный, – сказала Мишина.

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности