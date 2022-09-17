Илья Авербух: «Вопрос выступления в нейтральном статусе очень сложный. Вижу, как сильно государство поддерживает спортсменов в это сложное время»

Хореограф Илья Авербух прокомментировал критику депутата Госдумы Романа Терюшкова в адрес Татьяны Тарасовой.

Ранее Тарасова положительно оценила возможный допуск российских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе. Терюшков сравнил ее слова с предательством.

«Татьяна Анатольевна является достоянием и гордостью нашей страны. Она сделала для России очень много вещей, которыми мы гордимся и будем гордиться в дальнейшем. Конечно, вопрос выступления в нейтральном статусе очень сложный. На него нет окончательного ответа.

Я вижу, как сильно государство поддерживает наших спортсменов в это сложное время. В частности, дает фигурному катанию большое количество достойных соревнований с высокой конкуренцией и достойными призовыми, что позволяет спортсменам поддерживать мотивацию и хорошую форму.

Мы все верим, что эта несправедливость закончится как можно быстрее, и наши спортсмены начнут выступать на международной арене, - сказал Авербух.

Терюшков о словах Тарасовой про допуск россиян в нейтральном статусе: «В 2018-м не мог понять, как сборная отправилась под белым флагом на Олимпиаду. Но теперь ясно»