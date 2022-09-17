Терюшков о словах Тарасовой про допуск россиян в нейтральном статусе: «В 2018-м не мог понять, как сборная отправилась под белым флагом на Олимпиаду. Но теперь ясно»

Депутат Госдумы Роман Терюшков раскритиковал заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за позицию в отношении допуска россиян к международным стартам.

Ранее Тарасова позитивно оценила идею о возможном участии российских спортсменов в нейтральном статусе: «Конечно, нужно воспользоваться этим шансом. Отсутствие государственных символов? Нас все равно все будут знать. Все будут знать, что выступают русские без государственных символов. Самое главное, чтобы ребята выступали».

«Вот это номер! Скатавшись в США за парой зимней обуви, Тарасова привезла с собой установки – добиться общественного одобрения на выступления российских спортсменов без флага и страны. Представьте, наши спортсмены, представляющие Россию, отказываются перед всеми от своего флага, своего гимна и своей страны. Просто праздник какой-то для стран блока НАТО!

В далеком 2018 году я все никак не мог понять, как же это произошло, что весь русский народ против, а национальная сборная отправилась-таки под белым флагом выступать на Олимпийские игры. И этот трюк с той поры с нами повторили аж три раза.

Но теперь ясно, что когда идет такой фигурный накат в виде либерального «девятого вала», состоящего из заслуженных и благодарных Америке – русские, не ожидая ножа в спину, опешили и не смогли вовремя дать отпор. Но сейчас – самое время.

Сорвать погоны – позор для военного и билет в военнопленные. А ведь нашим спортсменам предлагают остаться без знаков различия – тех же погонов и шевронов. Неужели допустим этот позор? Если у всех есть национальные признаки, то должны быть и у нас.

Нельзя участвовать с видом интернированных или сдавшихся в плен. А выступление под белым флагом, даже с кольцами, однозначный знак поражения. Нас никто не брал в плен и никогда не возьмет! Так что тот, кто на это готов и тот, кто на это подстрекает – настоящий предатель! Или даже хуже: целый тренер по предательству.

Может, пора Тарасовой присвоить это высокое звание – «заслуженный тренер по предательству», – написал Терюшков в своем телеграм-канале.

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