«Плющенко говорил не заниматься с Железняковым, потому что у них был конфликт». Зинина о работе с хореографом

Фигуристка Анастасия Зинина заявила, что Евгений Плющенко просил ее не заниматься с хореографом Алексеем Железняковым.

Зинина представляла академию «Ангелы Плющенко», но летом перешла в клуб «Армия фигурного катания», где тренируется под руководством Алексея Василевского.

– Ты занимаешься танцами с Алексеем Железняковым. Можешь рассказать, как зародилось ваше сотрудничество?

– Я даже не помню, когда у меня было первое занятие с ним. Как-то так сложилось, мне очень нравятся занятия у Алексея. У него очень яркая, сильная энергетика, которая заряжает. И очень классные танцы.

Он дает очень сложные связки, но в то же время их можно классно и легко станцевать. И очень интересно — это самое главное. Он дает много разных стилей – начиная от хип-хопа, заканчивая чем-то более классическим. Не знаю, мне он просто нравится.

– После всей этой ситуации с переходом Алексей Железняков был одним из тех, кто тебя поддержал.

– Да, мне было очень приятно.

– Он тогда написал: «Будем лечить душу танцами». Ты приходила к нему на занятия после этого?

– Он к нам сейчас приходит, так что лечу, вылечиваю.

– То есть он сейчас в вашей школе работает?

– Да, его попросили, он сейчас у нас ведёт танцы. Конечно, год без него… Я прям по нему скучала, потому что все-таки танцевальность должна быть. Я поняла, что за этот год стала деревяннее.

– А почему ты с ним год не занималась?

– Мне Евгений Викторович сказал с ним не заниматься, потому что у них был конфликт, – рассказала Зинина.

Плющенко об отчислении Зининой: «Анастасия отказывалась выполнять тренерские установки. Ей было запрещено исполнять прыжки из-за травмы, однако спортсменка не слушалась»