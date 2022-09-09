«Больше драйва, уход от привычной лирики». Первый канал показал, как Алиев ставит новые программы

Теги сборная России видео мужское катание Евгений Рукавицын Дмитрий Алиев Фигурное катание

Тренер Евгений Рукавицын рассказал о постановке новых программ для Дмитрия Алиева.

Видео с постановки показал Первый канал.

«У Димы, к сожалению, в субботу тут вмешался небольшой такой казус – во время исполнения лутца повредил ногу. Сразу сделали все необходимые обследования: МРТ и так далее. Слава богу, ничего такого криминального нет. Поэтому пришлось притормозить. Но надеюсь, что это будет коррекция, не более того. Потому что был он в классной форме.

У Димы небольшие изменения в образах программ будут. Больше драйва, наверное, уход от такой привычной лирики для него. Что касается произвольной программы – тоже есть изменения. Лирика осталась, но больше таких игровых, что ли, хореографических фишек. 

Я бы не сказал, что есть опасения. Мы уже показывали специалистам. Заочно по видео советовались. И оценка была приятная для нас», – сказал Рукавицын.

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