«Больше драйва, уход от привычной лирики». Первый канал показал, как Алиев ставит новые программы

Тренер Евгений Рукавицын рассказал о постановке новых программ для .

Видео с постановки показал Первый канал.

«У Димы, к сожалению, в субботу тут вмешался небольшой такой казус – во время исполнения лутца повредил ногу. Сразу сделали все необходимые обследования: МРТ и так далее. Слава богу, ничего такого криминального нет. Поэтому пришлось притормозить. Но надеюсь, что это будет коррекция, не более того. Потому что был он в классной форме.

У Димы небольшие изменения в образах программ будут. Больше драйва, наверное, уход от такой привычной лирики для него. Что касается произвольной программы – тоже есть изменения. Лирика осталась, но больше таких игровых, что ли, хореографических фишек.

Я бы не сказал, что есть опасения. Мы уже показывали специалистам. Заочно по видео советовались. И оценка была приятная для нас», – сказал Рукавицын.