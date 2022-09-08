Марк Лукин перенес операцию после первенства Москвы, где проткнул ногу коньком. Восстановление займет не меньше месяца

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Российский фигурист Марк Лукин был прооперирован после травмы, полученной на первенстве Москвы.

Ранее 15-летний спортсмен, который тренируется в академии «Ангелы Плющенко», проткнул ногу коньком во время проката.

«Марк был прооперирован, рану зашили. Месяц на восстановление – это точно, ему наложили гипс, чтобы не тревожить мышцу.

Мы полностью доверяем нашим врачам, поэтому будем слушать и придерживаться их рекомендаций», – сказал тренер фигуриста Евгений Плющенко.

Марк Лукин проткнул ногу коньком во время проката произвольной программы на первенстве Москвы. Он находится в больнице

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