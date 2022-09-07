Александр Жулин: «Поставили программы для Синициной и Кацалапова. Покажем их, скорее всего, на контрольных прокатах»

Теги танцы на льду Александр Жулин Никита Кацалапов Виктория Синицина контрольные прокаты Фигурное катание

Тренер Александр Жулин рассказал, что чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов планируют показать на контрольных прокатах новые программы. 

«Поставили программы для Синициной и Кацалапова. Кататься, как уже и говорил, в этом сезоне планируем.

Покажем их, скорее всего, на контрольных прокатах. Там и увидите все. Какой же первый старт в сезоне будет у ребят, сложно сказать», – сказал Жулин.

Контрольные прокаты в Москве пройдут 24-25 сентября. 

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