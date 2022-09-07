Александр Жулин: «Поставили программы для Синициной и Кацалапова. Покажем их, скорее всего, на контрольных прокатах»

Тренер Александр Жулин рассказал, что чемпионы мира в танцах на льду и планируют показать на контрольных прокатах новые программы.

«Поставили программы для Синициной и Кацалапова. Кататься, как уже и говорил, в этом сезоне планируем.

Покажем их, скорее всего, на контрольных прокатах. Там и увидите все. Какой же первый старт в сезоне будет у ребят, сложно сказать», – сказал Жулин.

Контрольные прокаты в Москве пройдут 24-25 сентября.

«Думал, они закончили, и подтвердил». Даже тренер запутался, уходят Синицина и Кацалапов или нет