Татьяна Мишина: «У Семененко травма с Куршевеля. К контрольным прокатам в Москве он будет готов. Будем надеяться»

Теги сборная России травмы Татьяна Мишина Евгений Семененко контрольные прокаты Фигурное катание

Тренер Татьяна Мишина рассказала о травме российского фигуриста Евгения Семененко.

5-7 сентября спортсмен не выступит на контрольных прокатах фигуристов Санкт-Петербурга.

«Жени не будет на прокатах [в Петербурге], у него травма с Куршевеля (где проходил сбор группы Алексея Мишина – Sports.ru).

К контрольным прокатам в Москве он будет готов, пока восстанавливается, у него побаливает колено. Будем надеяться, что восстановится», – сказала Мишина.

Контрольные прокаты сборной России пройдут 24-25 сентября в Москве.

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