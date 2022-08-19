15-летний фигурист Автушенко из академии Плющенко получил травму на контрольных прокатах в Новогорске

Российский фигурист Максим Автушенко получил травму плеча во время юниорских контрольных прокатов в Новогорске.

15-летний спортсмен тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Сегодня Автушенко выступал с произвольной программой и упал на последнем прыжке, после чего держался за плечо. После проката Плющенко уточнил, что речь о растяжении.

В 2021 году Автушенко занимал 12-е место в финале юниорского Кубка России и 17-е на юниорском чемпионате страны .

Контрольные прокаты сборной России. Юниоры. Сарновский, Федотов, Анисимов, Угожаев, Дикиджи показали произвольные программы