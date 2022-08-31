Козловский о том, может ли он пойти в политику после спорта: «Мне бы хотелось делать что-то достойное для своей страны, что было бы значимо»

Российский фигурист , выступающий в паре с Александрой Бойковой, ответил на вопрос о вероятности карьеры в политике.

– Сейчас читаю очень интересную книгу, которую написал профессор Кембриджского университета корейского происхождения Ха Чжун Чанг – «Как устроена экономика». Там доступными словами объясняется, что экономика по большей своей части – это наука о здравом смысле и здравом выборе человека.

Мне интересно транслировать это на нашу текущую жизнь, понимать, какие открываются перспективы в образовании новых экономических, валютных зон, новых геополитических моделей, школ, идеологий. Это влияет на нашу текущую жизнь намного больше, чем некоторые процессы, которые нам кажутся первостепенными.

– Слушая вас, вспомнила, как 30 лет назад делала интервью с Александром Карелиным, в котором он сказал, что невозможно жить в России и не интересоваться политикой.

– Тесная связь с политикой – естественный процесс в любом развитом с политической точки зрения государстве. И под политикой следует понимать не только деятельность, направленную на управление государством, но и умение налаживать связи в социуме.

Есть экономист Михаил Хазин. В одной из его последних книг, «Лестница в небо», он как раз рассуждает на тему того, что политика – это почти все, что нас окружает. Любой человек, который чего-либо добился в своей жизни, так или иначе имеет отношение к политике и ее системе.

– Означают ли эти слова, что свою послеспортивную жизнь вы видите в политических организациях? В той же Госдуме, например?

– Мне бы хотелось делать что-то достойное для своей страны, что было бы значимо. Под своей страной я подразумеваю Россию – не представляю себя в ином статусе. Я не хочу никуда уезжать, я хочу здесь жить, хочу здесь развиваться и иметь отношение к тому, чтобы страна становилась лучше. И поверьте, в моих словах нет никакого пафоса, а только искренняя любовь к Родине, – сказал Козловский.