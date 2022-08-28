Ирина Роднина: «Щербакова имеет полное право зарабатывать деньги в шоу. Только нужно помнить, что одной задницей на двух стульях не усидишь»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о внутрироссийских соревнованиях.

– Федерация организовала целую серию внутренних гран-при. Смогут ли они по престижу стать на уровень чемпионатов Европы и мира?

– Не смогут. Соревнования приобретают высокий уровень, когда в них принимают участие разнообразные спортсмены. Чего мы себя тешим?

Хорошо, что таких мероприятий становится много, ребята катаются, деньги зарабатывают. Тренеры, которые разрабатывают программы, находятся в тонусе. В наше время, то есть в прошлом веке, у нас было четыре соревнования в год, и мы не хуже катались и не меньше выигрывали. Конечно, по тем меркам, не по сегодняшним.

Иногда полезно остановиться и подумать. Соревнований нет, а тут мне все звонят и спрашивают, почему это вдруг решила сделать операцию на ноге.

– Она решилась на операцию в августе, хотя нога давала о себе знать уже давно. Если бы Аня запланировала операцию на сразу после Олимпиады, то уже бы, вероятно, восстановилась и готовилась к контрольным прокатам. Если теперь за месяц она не поправится, то, скорее всего, пропустит сезон.

– Какой сезон? У нас сезона нет. Она пропустит «Мордовские узоры»? Не смешите меня.

– А ведь поклонники фигурного катания критикуют ее за такой выбор даты операции и называют, к примеру, очень хитрой.

– Аня никому ничего не должна. Девушки пытаются занять себя кто как может. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Кто-то в легкой атлетике себя попробовал, кто-то еще в чем-то. Может, там и травмы получают, потому что не разминаются, не готовы. Это совсем другая работа.

И Щербакова имеет полное право зарабатывать деньги. Только нужно помнить, что одной задницей на двух стульях не усидишь. Нам года четыре Женя Плющенко рассказывал, что вернется в спорт. А ведь он занимал место в сборной, и ему за это платили, – сказала Роднина.

Почему Щербакова оперирует колено только перед сезоном? Похоже, она и не планировала соревноваться – хотя откатала 22 шоу за месяц