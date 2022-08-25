Наталья Бестемьянова: «Дмитриевой 14 лет, по меркам женского фигурного катания – серьезный возраст. Она уже проиграла конкуренцию внутри России»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду прокомментировала новость о переходе российской фигуристки в сборную Израиля.

«Поймите, Дмитриевой уже 14 лет. По меркам женского фигурного катания – серьезный возраст.

Раньше девочки в 15 лет выступали на крупнейших соревнованиях, в том числе Олимпиадах. Но мы почти ничего не слышали о Марии. То есть она уже проиграла конкуренцию внутри страны», – сказала Бестемьянова.

«Я бы не стала говорить о тенденции. Полагаю, в другие сборные уезжают примерно такое же количество россиян, как и в предыдущие годы.

Мы видим очень много отечественных фигуристов, которые выступают за разные страны. Да, сейчас ушли ещё три девушки, но это абсолютно нормально. Нет причин говорить о массовом бегстве.

А поводы у всех самые разные. У кого-то, например, родители переезжают. А может ли ситуация измениться в худшую сторону, если Россию не допустят к международным соревнованиям, никто пока не знает. Надеюсь, этого не произойдет», – цитирует Бестемьянову RT.

Уже 5 фигуристов-юниоров сменили гражданство перед сезоном. Это бегство после отстранения России или так было всегда?