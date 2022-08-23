Валиева заняла 3-е место в рейтинге топ-50 татар Москвы по версии «Бизнес Online», Кабаева – 19-я, Загитова – 24-я

Казанское издание «Бизнес Online» опубликовало рейтинг топ-50 татар Москвы.

«В процессе составления рейтинга мы опросили ряд видных представителей татарской общины столицы, предложив им назвать тех, кого они считают влиятельными и известными представителями нации.

При этом кандидаты оценивались не только с точки зрения близости к российской власти или обладания солидным состоянием. Серьезный бонус получали те, кто активно участвует в жизни татар Москвы, радеет за сохранение родных языка и культуры.

Порой именно этот фактор становился решающим при включении в топ-50», – говорится в предисловии к рейтингу.

Камила Валиева заняла в рейтинге 3-е место, стала 24-й. Лидирует вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Сразу с третьего места в рейтинге стартует чемпионка по фигурному катанию .

За последние годы она собрала всевозможные титулы на соревнованиях, а допинговая драма на Олимпиаде заставила сочувствовать ей даже тех, кто до этого был к фигурному катанию равнодушен.

Несмотря на свой юный возраст, Валиева показала стойкость характера, и, несмотря на давление, спортсменка не собирается завершать карьеру.

Дополнительные очки и любовь татар всего мира Валиева заслужила за слова о том, что горда быть татаркой. Она закрепляет за одиночным фигурным катанием звание «татарской» дисциплины, удерживая знамя другой татарки – Алины Загитовой (24-е место).

Еще одна олимпийская чемпионка по фигурному катанию, Загитова, в 2019 году приостановила спортивную карьеру и с тех пор строит телевизионную. Кажется, теперь ее чаще можно увидеть на шоу, чем на льду, хотя в СМИ не раз появлялись слухи о ее возможном возвращении в большой спорт.

Тем не менее Загитова по-прежнему остается звездной татарочкой, которая показывает своим подписчикам в соцсетях, как бывает в гостях у бабайки и абики», – пишет «Бизнес Online».

Также в рейтинге присутствуют олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева (19-е место) и футболист «Спартака» Наиль Умяров (40-е место).

Загитову называют «татарской принцессой» и обожают в Казани, а она рассказывает о мусульманских традициях в семье и болеет за «Ак Барс»