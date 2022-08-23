Сергей Давыдов: «Лазарев и Гордеева владеют четверными прыжками, исполняют, но пока в программе еще не накатали»

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Тренер Сергей Давыдов заявил, что его подопечные Лев Лазарев и Мария Гордеева владеют четверными прыжками, но пока не накатали их в программах. 

Ранее на тренировках Лазарев исполнял четверные лутц и тулуп, а Гордеева – четверной сальхов. Фигуристы приняли участие в контрольных прокатах юниоров в Новогорске. 

– Как прошли контрольные прокаты для Льва Лазарева и Маши Гордеевой?

– Не все получилось, но сейчас только начало сезона, мы работаем. Готовимся дальше. То, что возможно было, они сделали на данный момент.

Четверные прыжки у них есть, они владеют ими, исполняют, но пока в программе еще не накатали.

– Какие дальше планы у ваших учеников?

– Дальше первенство Москвы и готовимся к этапам Кубка России, – сказал Давыдов. 

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