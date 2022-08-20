Алина Загитова: «Для меня поражение на чемпионате мира после Олимпиады стало грандиозным ударом по психологическому состоянию. Но это тоже важный опыт»

Олимпийская чемпионка рассказала об отношении к победам и поражениям в спорте.

– Три главных качества настоящего чемпиона, по вашему мнению?

– Сложный вопрос, кстати. Очень много качеств, которые можно перечислять до завтрашнего утра, но самые главные — это желание, любовь к делу, которым ты занимаешься, и терпение. А еще стремление к лидерству, инициативность и настойчивость.

– Умение выигрывать и умение проигрывать одинаково важны — это так?

– Совершенно верно. И проигрывать иногда получается намного эмоциональнее, чем выигрывать.

Для меня поражение на чемпионате мира после Олимпиады-2018 стало грандиозным ударом по психологическому состоянию. Но это тоже важный опыт. После проигрыша, если работать над ошибками, сможешь снова выиграть, что подтверждает моя победа на чемпионате мира по фигурному катанию в 2019 году.

И я хочу выразить огромную благодарность моим тренерам, Этери Георгиевне Тутберидзе и всему тренерскому штабу, — они очень помогли мне морально и физически, – сказала Загитова.

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