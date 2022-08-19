Андрей Журанков: «Удивительно, как быстро и дружно Запад избавился от маски деловой доброжелательности, появился оскал»

Комментатор Андрей Журанков высказался о высокомерии западных стран.

– Месяц до прокатов взрослой сборной России, юниоры уже начали. Но особого ажиотажа и усилий по раскрутке Гран-при России не видно. Ощущение, будто мы надеемся, что нас позовут назад, «приползут». Что ты по этому поводу думаешь?

– Сейчас вообще никто не будет приползать. Давайте не будем тешить себя иллюзиями. Политическая ситуация такая. Удивительно, как быстро и дружно Запад избавился от маски деловой доброжелательности, появился оскал.

Когда был чемпионат мира по футболу, помню статьи европейской прессы в духе «а в России, оказывается, тоже люди живут». Этот подтекст в них сидит, что славяне – нецивилизованные варвары! Как Блок писал: «Да, скифы мы, да азиаты мы...» Западные друзья-партнеры, мы же можем на вас посмотреть объективно! Почему вы не можете?

Чемпионат мира по футболу был не в 1958 году, а четыре года назад. После него, насколько я знаю по своей работе в ТАСС, в 2019-м в России был всплеск внешнего туризма. Иностранцы увидели красивую гостеприимную Россию. Что произошло, что маску резко сняли?

– Мы же понимаем, что произошло.

– Я тоже понимаю. Но если ты видишь в людях людей, то сохранишь человеческое отношение, а они опять видят штампы двухсотлетней давности. У меня близкие друзья живут в Германии, в Англии, я знаю, что там говорят и пишут про Россию.

Западноевропейцы мнят себя образованными и цивилизованными, но на деле зашоренные поверхностные товарищи, свысока смотрящие на все народы и страны, живущие восточнее бывшей Пруссии, – сказал Журанков.