Двукратная чемпионка России в танцах на льду поделилась эмоциями от предложения выйти замуж, которое ей было сделано во время шоу в Сочи.

— Илья Авербух сказал, что вы ничего не знали о готовящемся предложении. Это правда?

— Да. Я действительно ничего не знала. Это был, наверное, самый лучший момент в моей жизни — я была невероятно счастлива. И да, это было действительно очень неожиданно. Шок продолжался несколько дней.

— Есть ли в планах свадьба?

— Мы говорили об этом, но очень много занятости что у меня, что у моего… теперь уже жениха. Точную дату не обсуждали, но просто очень хочется, чтобы вся семья и близкие друзья на таком важном событии были рядом. Поэтому, конечно, потребуется время, чтобы всех собрать, и пока что точной даты у нас нет.

— Фамилию менять планируете?

— Не знаю. Честно, даже как-то про это не думала.

— Мало кто из болельщиков догадывался, что у вас есть молодой человек. Как удавалось хранить тайну? Или просто не афишировали?

— В принципе, вы сами ответили на этот вопрос. Я не скрывала, но и не афишировала. Просто не было тяги распространять эту информацию.

Всегда как-то хотелось личную жизнь оставить при себе, потому что это, наверное, единственное, что можно не афишировать и не выкладывать на публику в тех же соцсетях. Да, предложение получилось на публике, но я об этом ни в коем случае не жалею — это мой самый счастливый момент.

Я представляла раньше, как это может быть, но не думала, что все случится именно так — в этом и была главная неожиданность. А потом я много плакала — в тот самый момент, вечером, и после этого долго отходила. Потому что было невероятно красиво.

— Можете что-то рассказать о своем женихе? О нем ведь мало знают.

— Единственное, что я могу сказать — он не спортсмен и со спортом не связан. А остальное я все-таки оставлю при себе, – сказала Степанова.