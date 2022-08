Российский фигурист Дмитрий Алиев поблагодарил Илью Авербуха после участия в ледовом шоу «Чемпионы» в Сочи.

Ранее Алиев представил на шоу новый показательный номер под песню I Will Always Love You в исполнении Чейза Холфелдера.

«Илья, спасибо тебе за доверие. Это было мощно. Крутая команда и атмосфера», – написал Алиев в сторис.