Татьяна Тарасова: «У наших тренеров и фигуристов прекрасный настрой. А почему я посещаю тренировки, по телефону говорить не хотелось бы»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не стала объяснить причины своих визитов на тренировки российских фигуристов.

Ранее Тарасова посетила занятия в группе Этери Тутберидзе и академии Евгения Плющенко.

«У наших тренеров и фигуристов прекрасный настрой. А почему я посещаю тренировочные процессы, по телефону говорить не хотелось бы», – сказала Тарасова.

«Вы будто в сумасшедшем доме». Тарасова в гостях у Тутберидзе: похвалила музыку для Валиевой и отчитала всех так, что Петросян заплакала

«Спасибо за Вашу магию». Татьяна Тарасова посетила академию Евгения Плющенко

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные