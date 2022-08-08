Татьяна Тарасова: «У наших тренеров и фигуристов прекрасный настрой. А почему я посещаю тренировки, по телефону говорить не хотелось бы»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не стала объяснить причины своих визитов на тренировки российских фигуристов.

Ранее Тарасова посетила занятия в группе Этери Тутберидзе и академии Евгения Плющенко.

«У наших тренеров и фигуристов прекрасный настрой. А почему я посещаю тренировочные процессы, по телефону говорить не хотелось бы», – сказала Тарасова.

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