Константинова о возможной смене гражданства: «Это не для меня. Я всегда выступала за Россию и горжусь этим, родная страна очень много в меня вложила»

Бронзовый призер Универсиады-2019 Станислава Константинова заявила, что вариант с переходом в сборную другой страны для нее неприемлем.
Ранее фигуристка объявила, что берет паузу в спортивной карьере.
«Нет. Это не для меня. Если Настя Губанова осуществила свою мечту выступить на Олимпиаде, защищая цвета Грузии, очень за нее рада.
Я всегда выступала за Россию и горжусь этим. Родная страна очень много в меня вложила. Чувствовала это, представляя Россию на международных турнирах», – сказала Константинова.
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